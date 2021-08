Thuram più di Correa, distanza minima con il Borussia Monchengladbach – CdS

Thuram sarà il prossimo attaccante dell’Inter? Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola il calciatore francese ora è in vantaggio anche su Correa.

ORA THURAM – Inter, ieri vertice di mercato tra la dirigenza e Simone Inzaghi per fare il punto della situazione, soprattutto per quanto riguarda l’ultima settimana. La new-entry è Marcus Thuram, che secondo il quotidiano romano ad oggi sarebbe addirittura in vantaggio rispetto Correa. Le quotazioni di Zapata appaiono al ribasso per due motivi: l’Atalanta non è intenzionato a cederlo, e i guai fisici dell’attaccante non convincono del tutto la dirigenza di Viale della Liberazione. Thuram è un giocatore con una notevole prestanza fisica capace di giocare sia da esterno che da centravanti, e, dunque, anche da seconda punta. Le ultime riflessioni hanno indotto l’Inter ha effettuare i primi sondaggi con il Borussia Monchengladbach. La richiesta iniziale dei tedeschi era di 35 milioni di euro, poi abbassata a 30 con l’aggiunta di bonus. L’Inter invece ne ha offerti poco meno di 25. La distanza non è ampia.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.