Thuram, parla il DS del Borussia: «No offerte Inter. Non so cosa accadrà»

Thuram è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. Del futuro dell’attaccante francese classe 1997 ha parlato il Direttore Sportivo del Borussia Mönchengladbach Max Eberl negando di aver ricevuto un’offerta dal club nerazzurro

PAROLE – Max Eberl ha parlato così in conferenza stampa: «Non posso dire cosa possa succedere da qui alla fine e del mercato, ma non abbiamo intenzione di cedere Marcus. In ogni caso non ci sono arrivate offerte dall’Inter. Le notizie sulla trattativa sono solo speculazioni».

Fonte: fohlen-hautnah.de