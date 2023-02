Thuram occasione per l’estate: Inter, c’è concorrenza! Occhio alla Liga

Marcus Thuram sarà uno dei giocatori più contesi del prossimo mercato estivo. Il francese si libererà a zero dal Borussia Monchengladbach. L’Inter lo tiene d’occhio da tempo, ma non è la sola. In Liga pronto un club

CONCORRENZA − L’Inter in estate dovrà sicuramente mobilitarsi in attacco. Al momento è il solo Lautaro Martinez ad essere certo di avere un futuro in nerazzurro. Più enigmatica la situazione degli altri. Da Edin Dzeko, in scadenza in estate, a Lukaku e Correa. Per il primo si dovrà parlare con il Chelsea, quanto al Tucu, le sue condizioni fisiche (vedi ultimo infortunio), lasciano varie perplessità. Dunque il nome di Marcus Thuram è assolutamente da considerare. Parola anche di un grande ex della storia nerazzurra come Andreas Brehme, il quale ne ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni (vedi intervista). Occhio però perché la concorrenza non manca. Come riporta Marca, l’Atletico Madrid sta seguendo con attenzione il francese. I colchoneros, dopo aver ceduto Cunha e Joao Felix, potrebbero fiondarsi proprio sul vice campione d’Europa. In estate sarà battaglia.