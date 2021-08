Thuram novità come Weghorst: l’Inter lo valuta, possibile affondo a breve – Sky

C’è anche Thuram, oltre a Weghorst, come nome dalla Bundesliga per l’Inter. Gianluca Di Marzio, in apertura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, parla di questa situazione che si può sviluppare entro il 31 agosto.

L’OPZIONE – Ecco come apre Gianluca Di Marzio: «C’è questa caccia a un altro attaccante da parte dell’Inter. Sono in standby nomi che piacerebbero molto, come Duvan Zapata e Joaquin Correa. Ieri vi abbiamo parlato di Wout Weghorst, ma sempre in Bundesliga l’Inter sta trattando con l’agente, che è Mino Raiola, Marcus Thuram. Il figlio di Lilian Thuram, del Borussia Monchengladbach, molto tecnico e veloce. L’ha già affrontato in Champions League, ne hanno parlato nell’operazione Denzel Dumfries con Moise Kean e Weghorst. Questo è quello che sta valutando in maniera più seria: vedremo nelle prossime ore la fattibilità. Lui è la stella del Borussia Monchengladbach, di solito i club tedeschi chiedono tanto. Vediamo se l’Inter potrà farlo e affondare il colpo Thuram».