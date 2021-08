Thuram non prima scelta dell’Inter, ma meno complicata – Sky

Secondo Luca Marchetti, giornalista di “Sky Sport”, Marcus Thuram non sarebbe la prima scelta dell’Inter. Ma considerata la situazione degli altri obiettivi per l’attacco, è al momento quella meno complicata da percorrere.

LISTA LUNGA – Queste le parole di Luca Marchetti sulla situazione quarto attaccante per l’Inter: «Nella testa dell’Inter, Thuram oggi non è la prima scelta perché il suo ruolo è diverso da quello che servirebbe. La prima scelta è sempre stata quella di Zapata, che a oggi è destinato a restare all’Atalanta anche se gli agenti vogliono provare a spingere per la cessione. Poi c’è Correa, che però ha una valutazione che l’Inter non ritiene congrua. Rimane viva la pista di Insigne, soprattutto se dovesse andare via Sanchez. Ecco perché i nerazzurri potrebbero decidere di puntare sul francese, che ha comunque delle caratteristiche gradite alla società».