Thuram nel mirino dell’Inter, ma anche un ex ora ci pensa. Pure a gennaio

Thuram diventerà presumibilmente uno dei giocatori più richiesti del 2023. L’Inter è da tempo segnalata fra le squadre che lo vogliono, ma oltre al Bayern Monaco ora c’è anche un ex fra chi lo segue.

IL TENTATIVO – Marcus Thuram, convocato dalla Francia per i Mondiali, difficilmente resterà ancora per molto al Borussia Monchengladbach. Già a gennaio i tedeschi possono venderlo, visto il contratto in scadenza al 30 giugno che non sarà rinnovato. Si è parlato a lungo dell’Inter, in seconda battuta pure del Bayern Monaco. Stando ad AS c’è però anche l’Atlético Madrid dell’ex nerazzurro Diego Pablo Simeone. I colchoneros hanno le situazioni di Joao Félix e Matheus Cunha da valutare, con Thuram che sarebbe un rinforzo per gennaio o a parametro zero.

Fonte: AS – F. J. Diaz