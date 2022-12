Thuram, il Manchester United fa sul serio: obiettivo sfumato per l’Inter?

Marcus Thuram è nella lista dei desideri dell’Inter già da tempo. L’attaccante rischia di rimanere solo un desiderio, ora il Manchester United fa sul serio.

OBIETTIVO – La trattativa per Marcus Thuram potrebbe diventare molto più complicata. L’attaccante francese, il cui contratto scadrà a giugno, potrebbe partire già a gennaio. Il prezzo fissato dal Borussia Mönchengladbach è attorno ai 12 milioni. Non una cifra assurda per un giocatore del suo talento. Sul classe 1997 non c’è solo l’Inter, la concorrenza è tanta.

MANCHESTER UNITED – Come riporta Fichajes, il Manchester United è tra i club interessati a Thuram (vedi articolo). I Red Devils starebbero pensando al francese per prendere il posto lasciato da Cristiano Ronaldo. Non solo dalla Premier League, su Thuram c’è anche il Siviglia, l’Atletico Madrid e il Bayern Monaco. Oltre alla Juventus, che prima dovrà risolvere il caso legato alle dimissioni del CdA. Per il vice Campione del Mondo potrebbe crearsi un’asta vera e propria.