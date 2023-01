Thuram, l’asta europea è aperta: Inter solo in un caso! Un club avanti – AP

Thuram è molto richiesto in Europa, compresa l’Inter che per gennaio sembra avere poco margine di manovra. Secondo le ultime di Alfredo Pedullà, l’asta per l’attaccante francese figlio d’arte è aperta. Oltre al Chelsea, altri due top club

ASTA – Marcus Thuram stuzzica la fantasia di mezza Europa. L’attaccante a giugno si libera a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach e dunque le corteggiatrici non mancano. Tra queste c’è anche l’Inter che secondo le ultimissime di Alfredo Pedullà non ha margine di manovra nell’immediato, cioè per gennaio, ma può rientrare in corsa per l’estate. Nel frattempo chi può fare uno scatto decisivo è il Chelsea, che dopo i recenti contatti potrebbe accelerare per bruciare la concorrenza dei nerazzurri ma anche di Barcellona e Manchester United. Thuram, l’asta europea è aperta.