Thuram, la concorrenza non si placa. Un acquisto non cambia i piani

Arrivano aggiornamenti importanti sulla situazione di Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach in scadenza di contratto nel 2023. Fabrizio Romano conferma su Twitter la concorrenza per l’Inter di una squadra inglese.

CONCORRENZA – La concorrenza per Marcus Thuram non accenna a placarsi. Il grande obiettivo dell’Inter delle prossime sessioni di mercato è al centro dei dibattiti anche per altri club, tra cui il Chelsea di Graham Potter. I blues hanno appena accolto a Londra il nuovo acquisto Joao Felix con la formula del prestito, pagato ben 11 milioni. Questa operazione, secondo Fabrizio Romano, non cambia i piani per il futuro. Il Chelsea continuerà a seguire Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach in scadenza di contratto a giugno di questa stagione. Non sono affatto buone notizie per l’Inter, che ha bisogno di un attaccante per il prossimo anno.