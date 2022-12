Thuram, l’Inter propone ruolo chiave! Ma c’è distanza su un aspetto – TS

Marcus Thuram è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare l’attacco. Secondo Tuttosport il club nerazzurro propone al francese del Borussia Monchengladbach un ruolo chiave. Ma c’è distanza sull’ingaggio

DISTANZA – Marcus Thuram è uno degli obiettivi dell’Inter. L’attaccante del Borussia Monchengladbach ha il contratto in scadenza a giugno e, secondo Tuttosport, è nel mirino non solo del club nerazzurro ma anche di diversi club europei come Bayern Monaco, Atletico Madrid, Manchester United e Newcastle. L’Inter, che si è mossa da tempo sul calciatore, propone al francese un ruolo chiave nello scacchiere del futuro ma c’è distanza sull’ingaggio: il calciatore chiede una cifra vicina ai 6-7 milioni, i nerazzurri sono disposti a mettere una cifra inferiore sul tavolo. Riusciranno i nerazzurri a convincere l’attaccante?

Fonte: Tuttosport – Federico Masini