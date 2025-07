Thuram-Juventus, niente di vero! L’Inter ha una certezza – SM

Negli ultimi giorni c’è chi ha raccontato di Marcus Thuram in orbita Juventus. Da Sport Mediaset arriva una smentita netta, l’Inter pare abbia una certezza.

CAOS – Lautaro Martinez ha innescato una vera e propria bomba all’interno dello spogliatoio dell’Inter. Prima lui, poi Giuseppe Marotta si sono fatti sentire e il primo a sentirsi preso in causa è stato Hakan Calhanoglu. Il giocatore ha risposto a tono su Instagram, c’è stato però purtroppo chi ha fatto mosse sbagliate. Uno di questi è Marcus Thuram, che ha lasciato il like al post del compagno in uscita dal club. Inter-Fluminense è stata la miccia che ha acceso il caos, ora sembra stia rientrando tutto.

CERTEZZA – Le parole di Lautaro Martinez non erano affatto rivolte a Thuram. Il calciatore si è sacrificato e ha provato a recuperare dall’infortunio giocando anche con il Fluminense. Non è stata una delle sue migliori prestazioni, ma fisicamente non era in grado di giocare. La sua dedizione per la causa è stata apprezzata e le voci relative all’addio o ad un’eventuale cessione sono false. Non c’è la Juventus, non ci sono club inglesi. La clausola rescissoria da 85 milioni di euro spaventa ed inoltre l’Inter ha la certezza che l’attaccante sarà ancora un membro importante del progetto.