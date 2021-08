Thuram intriga moltissimo l’Inter, anche tatticamente: sfida a tre per un posto – Sky

Thuram è l’ultimo nome a livello temporale entrato sulla lista dell’Inter per l’attacco ma forse non l’ultimo a livello di preferenze. Come riportato da Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” – nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport 24, sono ormai tre i profili che si giocano il posto nel reparto offensivo nerazzurro

TRE PER UNO – L’Inter prenderà un attaccante ma vuole pensarci bene in questi giorni. Oggi non c’è stata nessuna apertura dell’Atalanta per Duvan Zapata, che è lusingato dalla corte interista ma al momento non è in vendita. Piace sempre Joaquin Correa della Lazio, ma chi intriga moltissimo è Marcus Thuram (vedi focus). La tentazione è forte. Anche quella di trasformalo dal punto di vista tattico. Il compito dell’agente Mino Raiola è capire con il Borussia Monchengladbach l’eventuale prezzo di uscita dell’attaccante francese. Zapata, Correa e Thuram: all’Inter ne arriverà soltanto uno. Questo è quanto raccontato dal giornalista Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport 24.