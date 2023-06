Thuram-Inter, ultimo passo prima della firma: nuovo appuntamento

Thuram sarà un nuovo giocatore dell’Inter formalmente da sabato, visto che il contratto col Borussia Monchengladbach scade il 30 giugno. Ecco quali saranno i prossimi passaggi.

SI CHIUDE – In corso la prima giornata di Marcus Thuram da giocatore dell’Inter. Per l’attaccante francese, atterrato a Milano stamattina poco prima delle 10, è il momento dell’idoneità sportiva al CONI. Si tratta della seconda e ultima parte di visite mediche, dopo quelle all’Humanitas. Nel pomeriggio l’ormai ex Borussia Monchengladbach sarà in sede, per la firma del suo nuovo contratto quinquennale che entrerà in vigore da sabato. Poi per lui ancora circa un paio di settimane di vacanze, prima di conoscere Simone Inzaghi e i suoi nuovi compagni con il raduno. Con l’Inter Thuram firmerà nelle prossime ore un contratto da circa sei milioni e mezzo a stagione.