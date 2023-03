Thuram-Inter, tentativo Newcastle ma il club favorito è un altro

Il Newcastle si sarebbe inserito nella corsa per Marcus Thuram, attaccante in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, su cui ci sarebbero anche Inter, Juventus (e non solo).

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportItalia, i dirigenti del Newcastle hanno contattato gli agenti di Marcus Thuram provando ad ottenere il sì dell’attaccante. Il francese ha un’offerta da Inter e Juventus, ma il club indicato come favorito è il Bayern Monaco. Da vedere se il club inglese cambierà questa situazione.

Fonte: SportItalia.com