Thuram, l’Inter e le rivali aspettano un suo cenno: lotta serratissima − CdS

Marcus Thuram lascerà in estate il Borussia Monchengladbach. Il giocatore francese, nel mirino dell’Inter, ha diverse avances praticamente da tutti i principali campionati europei

LOTTA − Thuram andrà via dal Borussia Monchengladbach per accasarsi ad un’altra squadra. Resta da capire in quale. L’Inter, così come l’Atletico Madrid, il Bayern Monaco e le squadre di Premier League aspettano una sua decisione. Il figlio d’arte si è preso del tempo per studiare meglio la situazione e scegliere con calma e diligenza. La concorrenza per i nerazzurri c’è, sarà anche fondamentale la volontà del ragazzo.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta