Thuram-Inter, la permanenza non è certa. Il ragionamento – TS

Marcus Thuram è uno dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi. Ciò nonostante, il suo futuro al club meneghino non è privo di dubbi, con i nerazzurri che ragionano su una possibilità.

LA SITUAZIONE – Marcus Thuram ha iniziato la stagione in maniera entusiasmante, mettendosi sulle spalle l’attacco dell’Inter e sopperendo al periodo di appannamento iniziale di Lautaro Martinez. Il francese ha poi leggermente rallentato, tra campionato e coppa europea, recuperando fiato dopo i tanti impegni della primissima fase della stagione. Il francese resta comunque un elemento fondamentale della rosa di Simone Inzaghi, come si evince dal fatto che il tecnico piacentino non abbia mai inteso escluderlo dall’11 titolare nei match di cartello della Serie A.

Thuram e i dubbi sul futuro all’Inter

LO SCENARIO – La centralità di Thuram nello scacchiere di Inzaghi non deve però essere confusa con la sua imprescindibilità per l’Inter. La dirigenza nerazzurra sa che gli 85 milioni di euro della sua clausola rescissoria potrebbero essere pagati in estate da top club europei come il PSG, il Liverpool o il Manchester United, per cui è indotta a guardare al futuro tenendo conto anche di questa potenziale realtà. La società nerazzurra è quindi consapevole delle incognite che caratterizzano lo scenario del calciomercato, in particolare di quello estivo.

LA SUGGESTIONE – Anche per questo motivo l’Inter sta studiando sin da ora le possibili alternative al francese. Il nome di Jonathan David rappresenta, in questo senso, il profilo ideale sia per completare il reparto offensivo che per sostituire eventualmente Thuram. Si tratta di una sorta di “scommessa vinta in partenza”, il cui acquisto a parametro zero consentirebbe all’Inter di intavolare trattative per nomi interessanti anche in altri reparti del campo.

Fonte: Stefano Pasquino – TuttoSport