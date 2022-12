Thuram, Inter intende anticipare il Bayern Monaco: altro incontro in arrivo

Sarebbe in arrivo un altro incontro tra l’Inter e gli agenti di Marcus Thuram per anticipare il Bayern Monaco. La situazione.

CONTATTO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, dopo l’incontro avvenuto due settimane fa a Doha tra Piero Ausilio e l’entourage di Marcus Thuram, un nuovo contatto è programmato a seguito dei Mondiali. L’Inter intende accelerare per l’attaccante francese per anticipare eventuali mosse del Bayern Monaco.

PROGETTO – Nel primo incontro con il giocatore in scadenza con il Borussia Monchengladbach il Club meneghino, oltre a sondare l’eventuale disponibilità del calciatore transalpino, ha illustrato il progetto nerazzurro proponendo garanzie sul piano tecnico e una continuità di impiego che la Società bavarese non sarebbe scontata. Non si è ancora toccato il discorso economico (il Bayern avrebbe proposto un contratto da cinque stagioni da trenta milioni di euro a partire dal prossimo luglio).

OPERAZIONE – La Società nerazzurra intenderebbe portare l’attaccante a Milano già a gennaio, ma si tratta di un’operazione non facile. La richiesta del Borussia Monchengladbach è pari a dieci milioni di euro. Si tratta di una cifra significativa per i nerazzurri, a meno di cessioni (Robin Gosens, Joaquin Correa e Roberto Gagliardini). Per questo motivo il Club nerazzurro sta pensando all’operazione in vista dell’estate.

