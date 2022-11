Thuram, Inter in vantaggio sulla concorrenza in un caso

L’Inter sarebbe in vantaggio nella corsa per Marcus Thuram, attaccante francese in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach, in un caso.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, occhio alla questione relativa a Marcus Thuram. L’attaccante, in scadenza a giugno 2023, è da due stagioni nel mirino di Beppe Marotta. Diverse le concorrenti, ma i discorsi iniziati da tempo con il francese e i suoi rappresentanti mettono l’Inter in vantaggio se il club nerazzurro scegliesse di mettere a segno un colpo “alla Eriksen“, quando anticipò di alcuni mesi l’approdo a parametro zero, riconoscendo a gennaio una somma significativa al Borussia Moenchengladbach. In questo senso però sarebbe necessaria la cessione di Joaquin Correa.

Fonte: SportMediaset.it