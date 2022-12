Thuram, Inter favorita! Il prezzo fissato e la decisione del Bayern Monaco

L’Inter sarebbe favorita a gennaio per Marcus Thuram, attaccante in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. La decisione del Bayern Monaco.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sport Bild, il Borussia Monchengladbach ha fissato il prezzo di Marcus Thuram a 12 milioni di euro per la finestra di mercato invernale. In questo momento il club favorito per l’attaccante è l’Inter. La società nerazzurra ha concorrenza da tutti i massimi campionati europei. Tra i top club c’è anche il Bayern Monaco che aveva espresso interesse per il francese, ma ora i bavaresi preferiscono un trasferimento a zero al termine del contratto, previsto alla fine di questa stagione.

Fonte: SportBild.de