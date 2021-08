Thuram, il ds del Borussia lo blinda? «C’è richiesta, ma vogliamo tenerlo»

L’Inter, archiviata la vittoria per 4-0 contro il Genoa, pensa al mercato oltre che al Verona. La società nerazzurra vuole regalare a Simone Inzaghi un nuovo attaccante e i nomi sono due: Marcus Thuram e Joaquin Correa. Ieri il francese si è fatto male e il direttore sportivo ha parlato della sua situazione.

VOLONTÀ CHIARA – L’Inter vuole in rinforzo in attacco e i nomi sono due, Thuram e Correa. L’argentino è in uscita dalla Lazio con Sarri che ieri non lo ha convocato per il match di apertura contro l’Empoli (vedi articolo). Il francese invece, mandato in campo dal tecnico del Borussia Mönchengladbach, Hutter, nella sconfitta per 4-0 contro il Bayer Leverkusen, ha rimediato un infortunio al ginocchio dopo 18 minuti a seguito di uno scontro di gioco. Al termine della partita, ai microfoni di ‘Sky Sport De’, ha parlato il direttore sportivo del club tedesco, Max Eberl che ha fatto il punto sul giocatore con un suo trasferimento che diventa meno probabile. «C’è una richiesta, è vero, ma quando succede una cosa del genere (infortunio, ndr) è ovviamente un ostacolo. Non vogliamo comunque rinunciare a Marcus».

FONTE – Sky Sport DE