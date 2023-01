Thuram ha deciso: resta al Borussia Moenchgladbach fino a giugno! – FM

Marcus Thuram, oggetto di mercato desiderato da tante big, sembra aver preso una decisione chiara riguardo al suo futuro

LIBERO A GIUGNO – Secondo quanto riportato da Footmercato, Marcus Thuram avrebbe deciso di restare al Borussia Monchengladbach fino alla scadenza naturale del contratto. A giugno, poi, il giocatore transalpino lascerà il club a parametro zero. Nonostante il pressing del Chelsea per portarlo a Londra già a gennaio, il giocatore non si muoverà dalla Germania.

Fonte: Footmercato