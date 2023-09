Thuram, Frattesi e non solo: estate di duelli tra Inter e Milan! − TS

Inter e Milan si sono battagliate in estate sul mercato a suon di duelli appassionanti. Marcus Thuram e Davide Frattesi in cima alla lista

TANTI DUELLI − Estate ricca di colpi per Inter e Milan, che hanno praticamente rivoluzionato i loro organici. Le loro strade si sono anche ampiamente intrecciate con diversi obiettivi comuni. Il più noto quello legato a Thuram. Il francese, ad un passo dal firmare a zero col Milan, ha deciso di sterzare all’ultimo secondo per approdare all’Inter e diventare il nuovo socio di Lautaro Martinez. Grande battaglia anche per Frattesi, col Milan che ci ha provato fino all’ultimo, ma il giocatore si era già promesso al club nerazzurro. Quanto ad Arnautovic, l’austriaco era stato obiettivo del Milan di Maldini ad inizio estate, il cambio dirigenziale ha cambiato le carte in tavola e l’Inter dopo il nulla di fatto con Scamacca e Balogun ha deciso di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto. Tra i giocatori interessati, ma svaniti c’è anche Medhi Taremi. Prima c’è stata l’Inter, che lo ha tenuto nella famosa lista post Lukaku. Poi il Milan, che trovato l’accordo col Porto (20 milioni), si è poi vista beffare dai rappresentati dell’iraniano sulle commissioni. Non è stato un duello di mercato invece Yunus Musah. L’americano era stato sondato dall’Inter lo scorso ottobre, ma in estate era sparito dai radar. Poi l’arrivo al Milan.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi