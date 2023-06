Thuram, dopo le firme l’ufficialità con l’Inter: attesa per un motivo

Marcus Thuram ha completato la sua giornata a Milano dopo le visite mediche e l’arrivo in sede per la firma del suo contratto con l’Inter. Ma per l’ufficialità bisognerà attendere per un motivo puramente burocratico.

ATTESA – Tutto fatto per Marcus Thuram all’Inter. L’attaccante ormai ex Borussia Monchengladbach è infatti arrivato a Milano e ha firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Per l’ufficialità, però, bisognerà attendere per un motivo puramente burocratico. I giocatori in arrivo a scadenza di contratto, infatti, possono essere annunciati soltanto dal primo luglio (con il contratto ancora in essere che scade a fine giugno). Ancora pochi giorni per vedere “ufficialmente” Thuram in nerazzurro.