Thuram era dell’Inter prima dell’infortunio! Poi dietrofront e Correa

Era Thuram il giocatore destinato a diventare un nuovo attaccante dell’Inter. Poi l’infortunio col Borussia Monchengladbach (vedi articolo), mentre i nerazzurri giocavano col Genoa, e il sorpasso di Correa.

PROBLEMA ALL’ULTIMO – Per Marcus Thuram era già tutto fatto con l’Inter. Lo segnala la Bild, il popolare quotidiano tedesco, in un riepilogo sul mercato del Borussia Monchengladbach. L’affare era ormai chiuso, solo da ratificare. Poi, lo scorso 21 agosto, l’infortunio nella partita di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen (peraltro persa 4-0) e la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Per Thuram il ritorno in campo sarà presumibilmente nel 2022, per l’Inter è arrivato Joaquin Correa. Per la felicità di Simone Inzaghi che lo ha subito sfruttato a Verona.

Fonte: Bild