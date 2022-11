Thuram debutta con la Francia e Inter lo osserva, ma arriva il primo ‘no’ – SM

La Francia già qualificata agli ottavi di finale del Mondiale torna a giocare oggi contro la Tunisia alle 16. Spazio dunque per Marcus Thuram dal 1′ e l’Inter lo osserverà, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset è arrivato il primo “no” da parte del calciatore.

PRONTO AL DEBUTTO – Marcus Thuram oggi è pronto a fare il suo debutto assoluto con la maglia della Francia al Mondiale. La Nazionale transalpina si è già qualificata alla fase successiva del torneo. Un’ottima vetrina per l’attaccante classe 1997 che avrà dunque la possibilità di mettere in mostra tutte le sue qualità e dare continuità a quanto di buono fatto in questo inizio di stagione con la maglia del Borussia Monchengladbach.

INTER LO OSSERVA – Proprio dal club tedesco, Thuram vorrebbe evitare di separarsi, o almeno da subito. Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023, il calciatore ha fatto sapere attraverso il suo entourage di non voler lasciare la Bundesliga a gennaio. L’Inter ovviamente lo osserverà e prenderà ulteriori appunti, anche se ormai i contatti sono già stati ben avviati, così come confermato anche dai colleghi francesi (vedi QUI).

Fonte: Sportmediaset