Thuram, dalla Francia sicuri: PSG pronto all’assalto! Inter in corsa

Marcus Thuram è uno dei possibili pezzi pregiati del mercato estivo. L’attaccante francese, in scadenza col Borussia Monchengladbach, è finito nel mirino del PSG. Anche l’Inter, secondo l’Equipe, segue da vicino l’attaccante

IN CORSA – Marcus Thuram è in scadenza col Borussia Monchengladbach e non rinnoverà il suo contratto. Il venticinquenne attaccante francese è un potenziale colpo a zero che fa gola a diversi club europei. Non fa eccezione, secondo l’Equipe, il Paris Saint-Germain: il club francese nelle ultime ore ha sondato la possibilità di far approdare l’attaccante francese a Parigi con Campos che vede in Thuram il tassello perfetto per completare l’attacco. I primi approcci con l’entourage del calciatore sono stati positivi, con Thuram intrigato dalla proposta del club transalpino. Nella corsa all’attaccante però non c’è solo il PSG: secondo il quotidiano francese su Thuram cis ono anche Chelsea, Atletico Madrid, Inter ed un club tedesco che avrebbero già inviato le loro proposte all’attaccante. Thuram valuterà molto bene le proposte, conscio della necessità di giocare al top in vista dell’Europeo del 2024 in Germania.

