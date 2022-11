Thuram, crolla il prezzo! Ma attenta Inter: su di lui irrompe anche il Bayern Monaco – SM

Marcus Thuram sta vivendo un periodo fantastico tra Borussia Monchengladbach e convocazione con la Francia. L’Inter lo segue da oltre un anno, ma su di lui ci sono anche Juventus e poco dietro il Milan. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, a far paura ora è l’interesse del Bayern Monaco.

CONCORRENZA – Tempo di programmazione anche in casa Inter. Non solo rinnovi e mercato in uscita, la società nerazzurra valuta anche i possibili colpi in entrata e tra questi c’è chiaramente il nome di Marcus Thuram. L’attaccante francese è seguito da tempo dalla dirigenza dell’Inter e non solo. Anche la Juventus è interessata, così come anche il Milan. Con un contratto in scadenza a giugno 2023, il prezzo secondo Sportmediaset adesso è crollato a circa 10 milioni o poco più. Ma c’è di più: il Bayern Monaco è piombato sul giocatore che in questa stagione con la maglia del Borussia Monchengladbach ha realizzato 10 gol in 15 partite.

Fonte: Sportmediaset