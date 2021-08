Thuram, continua il pressing Inter. Opzione rescissione per Sanchez

L’Inter continua la sua ricerca per l’attaccante. Ormai, si punta su Thuram del Borussia M’Gladbach ma attenzione anche alla possibile uscita di Sanchez

PRIMO NOME − Continua il pressing sugli attaccanti per l’Inter. Il nome più in voga, al momento, è quello di Marcus Thuram. Il Borussia M’Gladbach chiede 30 milioni di euro, che sarebbe il valore della clausola scaduta da poche settimane. Come riporta “Sport Mediaset”, l’Inter avrebbe avanzato una proposta di 22 milioni che i tedeschi hanno rifiutato. C’è ottimismo, però, per la chiusura della trattativa a 25 milioni più bonus.

CAPITOLO CORREA −Per quanto riguarda la pista Joaquin Correa, non è ancora del tutto tramontata. L’Inter deve fare i conti sia con le pretese della Lazio che con la concorrenza dell’Everton che ha offerto 30 milioni più 4 di bonus e un ingaggio vicino ai 5 milioni di euro. Tuttavia, il giocatore vuole aspettare ancora l’Inter.

SECONDO ATTACCANTE − Come riporta sempre “Sport Mediaset”, l’Inter potrebbe prendere anche un secondo attaccante. Tutto ruota attorno alla situazione di Alexis Sanchez, con cui si può arrivare alla rescissione del contratto. In caso di cessione del cileno, l’Inter potrebbe fiondarsi su Lorenzo Insigne, che va in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Ci sono anche i nomi in prestito di Moise Kean e Marko Jovic.