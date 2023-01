Thuram, contatto Inter! Ma lui tentato da altro campionato: ecco tutta la verità

Marcus Thuram è in scadenza 2023 con il Borussia Monchengladbach e questo non è più un segreto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su SOS Fanta, ci sono stati contatti con l’Inter ma almeno il giocatore prende tempo perché preferirebbe andare a giocare in un altro campionato diverso dalla Bundesliga e dalla Serie A. Ecco tutta la verità riguardo il suo agente e il suo futuro secondo l’esperto di mercato.

CAMBIO AGENTE – Quello di Marcus Thuram è uno dei nomi più caldi se si parla di mercato invernale, ma alcune voci relative anche al suo entourage sono confuse. Fabrizio Romano attraverso un articolo pubblicato su sito di consigli sul Fantacalcio, ha chiarito la situazione. Da mesi, Thuram si è affidato a un nuovo agente, legato all’agenzia “Sport Cover”. Quindi niente più gruppo Raiola per lui.

CONTATTI – Con un contratto in scadenza nel 2023, il Borussia Monchengladbach per cercare di monetizzare qualcosa dovrebbe cedere Thuram adesso evitando di perderlo a zero a giugno. L’attaccante francese, difatti, non ha alcuna intenzione di rinnovare con il club tedesco. Non è detto, però, che bastino 10 milioni per averlo subito, ma la posizione del calciatore chiaramente farà la differenza. Thuram è fortemente tentato dalla Premier League, nonostante l’interesse di Bayern Monaco e Inter. Con i nerazzurri ci sono già stati dei contatti, ma finora non ha mai affondato con una proposta reale. La sua intenzione, ad oggi, è quella di prendere una decisione a giugno (quando andrà via a zero), aspettando eventuali offerte da qualche club inglese (che intanto si sono già interessati).

Fonte: SOS Fanta – Fabrizio Romano