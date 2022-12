Thuram, concorrenza fitta per l’Inter: sirene preoccupanti già per gennaio

Per Marcus Thuram la concorrenza è dura da superare per l’Inter. Secondo 90min il club nerazzurro è in trattativa con il calciatore per la prossima estate, ma ci sono sirene inglesi preoccupanti che potrebbero anticiparlo.

CONCORRENZA – L’Inter si è fatta notare nella corsa per acquistare Marcus Thuram. Il calciatore francese ha il contratto in scadenza con il Borussia Moenchengladbach a giugno del 2023 e il club nerazzurro vuole portarlo a parametro zero a Milano. Per questo la dirigenza ha già preparato un’offerta di pre-contratto all’attaccante, che risulta estremamente interessato a trasferirsi in Italia secondo 90min. Intanto nascono preoccupazioni per l’Inter, soprattutto date dalla concorrenza dei club inglesi. Aston Villa, Manchester United e in prima linea il Newcastle, che potrebbe pagare 10 milioni già a gennaio e soddisfare le richieste economiche della società tedesca. Un giocatore dei Magpies, Allan Saint-Maximin, ha parlato con Thuram per convincerlo e l’allenatore Eddie Howe ha approvato questa linea.