Thuram, aumenta la concorrenza per l’Inter: offerto a un altro club

È piena bagarre per ingaggiare Marcus Thuram a parametro zero in vista della prossima stagione. Secondo le notizie che arrivano dal quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo, l’attaccante francese seguito dall’Inter è stato offerto ora anche al Barcellona

LOTTA EUROPEA – Aumenta la concorrenza per Marcus Thuram, complice anche la sua situazione che lo vede in scadenza di contratto la prossima estate. Gli agenti stanno cercando il giusto progetto per il giocatore e, tra le varie pretendenti, lo avrebbero offerto anche al Barcellona. Club che va a unirsi alle tanti big europee come Inter, PSG, Chelsea, Manchester United, Milan e Atletico Madrid. Un profilo che piace molto ai blaugrana, sebbene i problemi economici legati al monte ingaggi siano ben noti. Nel mentre la dirigenza dell’Inter osserva, pronta a fare le sue valutazioni che dipenderanno molto anche dal futuro di Romelu Lukaku e Joaquin Correa.