Thuram, Chelsea non si ferma a Joao Felix? Strada Inter in salita – CdS

Non sarebbe facile per l’Inter il discorso Marcus Thuram, su cui ci sarebbero anche altri club esteri, tra cui il Chelsea.

JOAO FELIX – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, domenica il Chelsea ha raggiunto un accordo per Joao Felix (attaccante dell’Atletico Madrid). Si tratta di 11 milioni di euro per il prestito oneroso, oltre ai 5 milioni di euro per lo stipendio dell’attaccante. Più avanti invece se ne riparlerà, eventualmente, per l’obbligo di riscatto.

THURAM – Tutto questo però non preclude al discorso Marcus Thuram. Infatti, nonostante il suo contratto con il Borussia Monchengladbach sia in scadenza e che quindi possa arrivare a fine stagione a zero, non si può scartare che giunga a Londra un altro attaccante. Sul centravanti francese ci sono anche altre società estere e italiane. L’Inter è una storica estimatrice del nazionale transalpino ma è difficile che i nerazzurri possano competere con i top club stranieri. Complicato stabilire chi sia al momento in pole. La decisione del 25enne terrà conto anche del progetto tecnico e del ruolo che gli verrà attribuito.

Fonte: Corriere dello Sport