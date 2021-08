Thuram, brutte notizie dopo l’infortunio: stop fino a 2 mesi. Inter cambia obiettivo?

Thuram rischia di veder sfumare l’opzione Inter a causa dell’infortunio rimediato nelle ultime ore. Soprattutto se venisse confermato lo stop più lungo del previsto. La fretta nerazzurra di regalarsi un nuovo attaccante può portare in altre direzioni entro fine agosto

BRUTTO COLPO – Il Borussia Monchengladbach a breve darà un aggiornamento più completo sulle condizioni di Marcus Thuram, che sta effettuando tutte le visite necessarie anche per stimare i tempi di recupero. Tempi di recupero che, secondo quanto raccolto da Matteo Barzaghi – giornalista di “Sky Sport” -, terranno l’attaccante francese lontano dai campi per almeno due mesi o comunque, nella migliore delle ipotesi, un mese e mezzo sicuro. Pertanto, Thuram tornerà in campo solo a metà ottobre. L’Inter, che segue attentamente il classe ’97 francese per completare il suo attacco, ora deve fare alcune valutazioni extra. Il profilo di Joaquin Correa della Lazio al momento torna prepotentemente in vantaggio, soprattutto dopo le parole del DS biancoceleste Igli Tare (vedi dichiarazioni). Ma non c’è solo Correa sul taccuino dell’Inter, a prescindere dall’infortunio di Thuram.