Thuram, bagarre Inter-Bayern Monaco: offerta monstre dei tedeschi − SM

Per Marcus Thuram è lotta a due fra Inter e Bayern Monaco. Il club bavarese sta preparando un’offerta di ingaggio molto alta per assicurarsi il giocatore a giugno

LOTTA − L’intenzione dell’Inter è quella di acquistare Thuram a gennaio. Ma occhio alla grande concorrenza del Bayern Monaco. Il club bavarese infatti è pronto ad offrire al figlio d’arte un contratto pari a sette milioni di euro annui. Cifra irraggiungibile per i nerazzurri che arriverebbero a circa quattro milioni di euro più bonus. Come riporta Claudio Raimondi di Sport Mediaset, gli intoppi dunque non mancano. Da capire soprattutto anche la volontà del giocatore che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno dal Borussia Monchengladbach.