Thuram un’altra pretendente dalla Premier League sull’obiettivo dell’Inter

Marcus Thuram è l’obiettivo numero uno per l’Inter. Il Borussia Mönchengladbach non chiude a un trasferimento già a gennaio, sull’attaccante però c’è un’altra pretendente.

PRETENDENTE – L’Inter non è l’unica squadra su Marcus Thuram. L’attaccante fa gola a diversi club. Soprattutto considerando il prezzo a cui si potrebbe prendere a gennaio. La cifra si aggira infatti attorno ai 12 milioni di euro. Una cifra alla portata di qualunque top club, ma per cui l’Inter deve fare dei ragionamenti prima. I nerazzurri però non devono sottovalutare l’interesse degli altri club che potrebbero prenderlo già ora.

DIAVOLI – L’ultima squadra interessata a Thuram è il Manchester United secondo quanto riporta Tyc Sports. I Red Devils dovranno sostituire Cristiano Ronaldo, il cui futuro ancora non si sa. Ciò che si sa è che il club inglese non ha grosse difficoltà economiche. 12 milioni per lo United sono in pratica centesimi. L’obiettivo numero uno rimane però Cody Gakpo, l’attaccante olandese del PSV.