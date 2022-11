Thuram, altra prestazione di alto livello. Inter attirata anche da un suo compagno di squadra – SM

Marcus Thuram sempre nel mirino dell’Inter, soprattutto in questa stagione. Come lui anche un suo compagno di squadra al Borussia Monchengladbach che, secondo Sportmediaset, l’Inter segue da tempo e potrebbe tornare a farci un pensierino soprattutto se dovesse cedere Robin Gosens.

DALLA GERMANIA – Marcus Thuram anche ieri si è reso protagonista in Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund con un gol realizzato. Stagione positiva fin qui quella del centravanti francese nel mirino dell’Inter ormai da diverse stagioni. Il figlio d’arte ha realizzato ben 10 gol stagionali e non ha intenzioni di fermarsi, e con un contratto in scadenza in questa stagione, l’Inter potrebbe tornare forte sul giocatore. Oltre lui, al Borussia Monchengladbach spicca sempre il nome di Ramy Bensebaini, esterno mancino anche lui in scadenza e da tempo nel taccuino di Piero Ausilio. Chissà se, come ribadito da Sportmediaset, resta da verificare il futuro di Robin Gosens.

Fonte: Bundesliga