Thuram all’Inter a gennaio? Solo in un caso. La Juventus si allontana – SM

L’Inter continua a seguire Thuram come possibile rinforzo in vista del mercato invernale. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante (convocato dalla Francia per questo Mondiale) potrebbe essere acquistato dai nerazzurri ma solo in un caso. Mentre si allontana la Juventus.

IN UN CASO – L’Inter valuta Marcus Thuram considerando l’incognita Romelu Lukaku, assente praticamente sempre in questo inizio stagione. L’attaccante francese è in scadenza con il Borussia Monchengladbach a giugno, ma ciò nonostante il suo costo è sempre di 30 milioni di euro. La dirigenza ci pensa soprattutto qualora dovesse cedere Joaquin Correa già a gennaio. Su di lui ci sarebbero diversi club di Premier League interessati. La Juventus, intanto, si allontana da Thuram, considerando il ritorno di Federico Chiesa.