Thiago Motta: «Pinamonti può diventare grande giocatore. Vediamo…»

Thiago Motta, nuovo allenatore dello Spezia, ha tenuto la consueta conferenza stampa di presentazione. Come riporta anche il sito “Gianluca Di Marzio.com”, l’ex giocatore dell’Inter ha risposto anche alle domanda su Pinamonti, per molti in orbita ligure

MERCATO − Così Thiago Motta su Pinamonti dell’Inter: «Pinamonti? Può diventare un grande giocatore. Ma per strategia di mercato, non parliamo di nomi. Sappiamo quello che va fatto e speriamo di farlo entro la fine del mercato».