Thiago Motta: «Arnautovic-Inter? Sa cosa penso. Domani gioca»

Il Bologna giocherà domani alle 21.15 col Cesena nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Alla partita prenderà parte anche Arnautovic, nonostante le voci sull’Inter: l’ha confermato Thiago Motta.

PRESENZA CERTA – In mezzo alle tante voci sull’Inter, l’ex Thiago Motta prova a blindare il suo attaccante al Bologna: «Marko Arnautovic ha fatto una buona preparazione, come tutti gli altri. In questo momento sta bene, poi su tutto il resto lui sa quello che penso, io so quello che pensa lui, la società sa quello che penso e io so molto bene quello che pensa la società. Poi domani sicuramente giocherà, per tutto il resto sul mercato avete sempre la possibilità di parlare con Giovanni Sartori, Marco Di Vaio e Claudio Fenucci. Alla fine sono loro che devono prendere la decisione per risolvere le situazioni che abbiamo in squadra, come è normale per tutte le squadre col mercato aperto».