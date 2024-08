Tessmann, dopo il no con l’Inter arriva il trasferimento: va in Francia

Tanner Tessmann è uno dei giocatori trattati dall’Inter a inizio mercato, con il mancato trasferimento a Milano a causa di richieste ritenute inaccettabili a trattative ormai concluse. Come scrive L’Equipe, il centrocampista lascerà ora il Venezia per accasarsi in Francia.

TRATTATIVA SALTATA – Uno dei nomi cercati dall’Inter a inizio mercato per rinforzare il centrocampo in ottica futura era Tanner Tessmann. Trattativa riuscita perfettamente con il Venezia e, proprio mentre tutto sembrava ormai essere avviato alla chiusura, le richieste fuori dal mondo da parte dell’entourage dello statunitense hanno fatto saltare il banco. Morale della favola: l’Inter ha rifiutato di proseguire i contatti con il giocatore, lasciando che restasse in laguna. Stessa storia successa poi, meno di un mese dopo, anche con la Fiorentina.

VERSO LA FRANCIA – Tanner Tessmann, messo fuori rosa dal Venezia dopo i suoi comportamenti in fase di mercato con Inter prima e Fiorentina poi, ha ora trovato la sua prossima destinazione. Si tratta della Francia e, nel dettaglio, dell’Olympique Lione. Trattativa conclusa per una cifra pari a 6 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita. Ora restano soltanto le visite mediche – fissate tra domenica e lunedì – prima della firma del contratto per i prossimi cinque anni.