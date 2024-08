Tessmann, per le lunghe con la Fiorentina: si ripete la storia con l’Inter?

Tanner Tessmann qualche settimana fa era vicinissimo all’Inter, prima che l’affare saltase per delle divergenze tra il club nerazzurro e l’entourage del giocatore. Una storia che sembra si stia ripetendo anche con la Fiorentina.

TRATTATIVA SALTATA – Lo scorso anno era Lazar Samardzic, quest’anno Tanner Tessmann. Due colpi quasi chiusi dall’Inter, saltati per le richieste giudicate quasi irrispettose da parte dell’entourage dei giocatori. Poche settimane fa i nerazzurri erano a un passo dal chiudere per il centrocampista americano del Venezia, con un progetto per mandarlo in prestito e riportarlo alla base dopo averlo lasciato crescere senza pressione. Tutto saltato, però, con gli accordi non trovati proprio con gli agenti.

Tessmann, ‘Inter 2 la vendetta’? Con la Fiorentina si tratta a oltranza

SI VA PER LE LUNGHE – E adesso la stessa storia si sta ripetendo anche con la Fiorentina, squadra che – dopo l’affare saltato con l’Inter – ha messo gli occhi addosso a Tanner Tessmann. Anche qui una trattativa che sembrava già vicinissima alla chiusura da giorni, ma che continua ad andare per le lunghe. Al momento nulla di insormontabile, ma in fin dei conti l’accordo definitivo per la fumata bianca non è ancora arrivato. Non per colpa del Venezia, che ha accettato l’offerta dei viola. Bensì proprio per l’entourage del centrocampista e le sue richieste. Che si ripeta la storia già vista con l’Inter?