Tessmann-Inter, rischio frenata! Un problema e due club in più

Non è più scontato che Tessmann vada all’Inter. Il centrocampista americano del Venezia era uno dei nomi più discussi dell’ultima settimana, ma ora spuntano delle difficoltà impreviste e l’inserimento di altri due club. Il punto lo fa Baiocchini, nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24.

OPERAZIONE CHE SALTA? – Negli scorsi giorni, Inter e Venezia si sono viste in sede per parlare di Tanner Tessmann e delle potenziali contropartite tecniche. Fra queste risultano Gaetano Oristanio e Filip Stankovic, di ritorno dai prestiti a Cagliari e Sampdoria, che interessano al club neopromosso in Serie A. Un’operazione che, considerate anche le parole del direttore sportivo arancioneroverde Filippo Antonelli Agomeri, sembrava come minimo impostata. Ma ora spunta una difficoltà imprevista.

Tessmann-Inter non si fa? I problemi

IL RISCHIO – Manuele Baiocchini fa notare come per Tessmann non sia tutto fatto: «È un giocatore che l’Inter sta trattando. In questo momento – da quello che abbiamo capito – sono state fatte delle richieste economiche, per quanto riguarda il contratto del giocatore, che l’Inter ha ritenuto un po’ eccessive. Allora tiene in standby questa situazione, nel frattempo si sono informate su Tessmann anche il Como e il Parma. Quindi non solo l’Inter e non c’è la certezza che ci vada, ma è interessata al giocatore».