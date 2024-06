Tessmann, Inter e non solo: altri due club in Serie A! Nodo contropartita – Sky

Tessmann è al centro dell’interesse di diverse squadre italiane. L’Inter ha manifestato un forte interesse per il centrocampista, ma non è l’unica. Secondo Sky Sport, Gaetano Oristanio piace sempre al Venezia, ma il nostro resta anche la contropartita.

NOME IN LISTA – L’Inter da tempo è sulle tracce di Tanner Tessman, centrocampista americano del Venezia. Il club nerazzurro, orientata verso il futuro, potrebbe utilizzare Gaetano Oristanio come possibile contropartita per assicurarsi il calciatore che però piace anche a Parma e Como. Le richieste di ingaggio dell’americano, però, rappresentano un ostacolo per i due club neopromossi in Serie A.

Tessmann-Inter, il nodo è anche la contropartita

FUTURO INCERTO – Nel frattempo, il Genoa ha messo gli occhi su Gaetano Oristanio come parte di un possibile affare per il portiere Josep Martinez con l’Inter. Questa situazione crea un nodo da sciogliere per i nerazzurri, che devono bilanciare le loro mosse sul mercato in modo strategico per soddisfare le proprie esigenze. Le prossime settimane saranno cruciali per vedere come si evolveranno queste trattative e quali decisioni verranno prese dai vari club coinvolti