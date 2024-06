Tessmann, l’Inter ha due rivali in Serie A: americano ambito − SI

Tanner Tessmann piace all’Inter, ma non solo. Il centrocampista americano del Venezia è corteggiato anche da altri due club di Serie A.

CORTEGGIATO – Tessmann piace all’Inter per il proprio centrocampo. Come riferisce Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, l’americano è ambito in Serie A. Non solo il club campione d’Italia ha messo gli occhi sul ragazzo del 2001, ma anche Fiorentina e Atalanta. Insomma, Tessmann, trascinatore del Venezia risalito nuovamente in massima serie, comunque vada giocherà in Serie A la prossima stagione. L’Inter potrebbe inserire qualche giovane contropartita, come Gaetano Oristanio o Filip Stankovic. Il primo, non riscattato dal Cagliari, piace tanto al DS dei lagunari Antonelli.

Tessmann-Inter, concorrenza in Serie A: l’americano piace

CIFRE – L’asse Inter-Venezia è comunque molto caldo e le parti potrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni. Per Tessmann il piano dell’Inter è quello di lasciarlo in prestito un altro anno al Venezia, per poi prenderlo definitivamente l’anno successivo. In tal modo, il club nerazzurro potrà visionare il giocatore in maniera attenta e oculata, facendolo crescere per bene. Tessmann, finora, ha giocato solamente una stagione in Serie A. La sua valutazione, continua Pedullà, si aggira attorno ai sei-sette milioni di euro. Nell’ultima stagione di Serie B ha totalizzato complessivamente 42 presenze, condite da sette gol e tre assist.