Tessmann, ti sei deciso? Dopo l’Inter, accordo vicino con club di Ligue 1

Tessmann dopo la promozione del Venezia in Serie A, era stato praticamente ceduto all’Inter, ma le alte richieste del centrocampista hanno costretto il club nerazzurro a rinunciare. Secondo quanto riportato da l’Equipe, il Lione è vicino al centrocampista americano.

DECISO – Tanner Tessmann è vicino a un nuovo capitolo della sua carriera. Il giocatore americano, che aveva un solo anno di contratto rimasto con il club lagunare, è ormai prossimo a trasferirsi in Francia per vestire la maglia del Lione. La trattativa segna la fine di un periodo di incertezze sul suo futuro, durante il quale Tessmann aveva suscitato l’interesse di diversi club, tra cui l’Inter.

All’Inter affare giustamente saltato

PRETESE ELEVATE – Inizialmente, Venezia e Inter avevano trovato un accordo per la cessione di Tessmann, con l’idea di farlo rientrare subito in prestito nel club veneto, neopromosso in Serie A. Questo schema avrebbe permesso al Venezia di mantenere uno dei suoi migliori giocatori in rosa, mentre l’Inter avrebbe acquisito un giovane di prospettiva. Tessmann di recente aveva fatto saltare l’affare con l’Inter, ritenendo che il progetto sportivo e le condizioni economiche offerte non fossero sufficienti per soddisfare le sue aspettative. Le sue richieste, soprattutto in termini di ingaggio, hanno spinto i nerazzurri a rinunciare, lasciando così aperta la porta ad altre destinazioni.