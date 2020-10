Ter Stegen, Inter sulle sue tracce: l’ipotesi più concreta per il portiere

Marc-André ter Stegen (foto DreamsTime.com)

Ci sarebbe la fila per il portiere del Barcellona, Marc-André ter Stegen, molto ambito dai top club europei, tra cui l’Inter

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ci sarebbero state diverse squadre del Vecchio Continente a chiedere a Marc-André ter Stegen di aspettare fino alla prossima stagione non ascoltando così l’offerta del Barcellona. Si tratterebbe prima di Juventus, poi del Chelsea e quindi l’Inter. Il club nerazzurro vorrebbe prenderlo per sostituire Samir Handanovic come estremo difensore titolare. Tutte queste compagini senza dimenticare il Bayern Monaco che avrebbe come suo grande tifoso un certo Oliver Kahn. Tuttavia, stando al quotidiano spagnolo, lo scenario più probabile per il futuro del tedesco sarebbe quello del rinnovo con il club blaugrana.

Fonte: Roger Torelló – MundoDeportivo.com