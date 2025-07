Ter Stegen furioso col Barcellona! Presto la prima mossa dell’Inter

Il trattamento che il Barcellona sta riservando a Marc André Ter Stegen non accontenta affatto l’estremo difensore tedesco. L’Inter potrebbe fare presto la prima mossa secondo Sport in Spagna.

CAMBIO – Marc André Ter Stegen è in rottura totale con il Barcellona. Nell’ultima stagione ha avuto un lungo infortunio che lo ha portato poi a diventare il secondo nelle gerarchie di Hansi Flick. L’allenatore gli ha preferito e gli preferisce ancora Wojcech Szczesny, proprio il portiere ex Juventus e Roma in Italia. Non è solo questo a irrigidire l’umore dell’estremo difensore tedesco, perché il Barcellona gli ha comunicato che sarà addirittura il terzo nella prossima stagione. Una retrocessione shock che guida il giocatore a vedere opzioni diverse.

MERCATO – L’Inter potrebbe aver bisogno di un portiere considerando l’interesse del Galatasaray e l’apertura alla cessione di Yann Sommer. Ter Stegen per ora non ha risposto alle proposte proprio del Galatasaray e del Monaco in Francia, ma il club nerazzurro lo attirerebbe. Si tratta di un progetto vincente ed il portiere di 36 anni avrebbe spazio per giocare. Ter Stegen può anche partire a parametro zero nonostante i tre anni di contratto rimasti con il Barcellona e diventerebbe un’enorme opportunità da sfruttare per la dirigenza meneghina. Nei prossimi giorni verrà formalizzata la prima offerta per il portiere che ha pochissime possibilità di rimanere in Spagna.