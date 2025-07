Ter Stegen ai ferri corti col Barcellona? Inter, guarda cosa accade in ritiro!

L’Inter potrebbe cambiare anche in porta. Con Yann Sommer corteggiato in Turchia, come sostituto si fa strada ter Stegen, che a Barcellona sembra essere arrivato ai ferri corti.

LA PISTA – Si può affermare, arrivati alla metà di luglio, che il futuro dell’Inter non è del tutto delineato. C’è ancora almeno una piccola percentuale che resta in bilico In ogni reparto, anche quello che riguarda i pali nerazzurri. Yann Sommer, infatti, potrebbe lasciare Milano, raggiungendo il Galatasaray in Turchi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione questa pista di mercato è ancora calda e potrebbe dare vita a colpi di scena. Per non farsi trovare preparata, quindi, l’Inter si guarda intorno. Lo sguardo della dirigenza nerazzurra si è posato su Marc-Andre ter Stegen, il portiere veterano e capitano del Barcellona.

Ter Stegen-Barcellona, segnali non positivi in ritiro: l’Inter ci pensa?

LE ULTIME – Proprio col Barcellona ter Stegen sembra avere non pochi problemi negli ultimi mesi. Il club capitanato da Hans-Dieter Flick, infatti, ha compiuto la sua scelta, segnata dall’ingresso in rosa di Joan Garcia. I blaugrana hanno praticamente già definito le gerarchie per i pali: lo spagnolo verrà supportato da Wojciech Szczęsny e Iñaki Peña. Il Barcellona, quindi, ha messo alla porta ter Stegen, che sembra non aver accolto la decisione riferitagli. Un segnale, che probabilmente non sarà passato inosservato a una potenziale squadra interessata come l’Inter, arriva proprio dal ritiro dei balugrana. Seguendo i report ufficiali dei primi allenamenti, si nota come il portiere tedesco sia sempre a lavoro in solitaria. Sia lunedì che mercoledì, infatti, Ter Stegen ha svolto un lavoro personalizzato in palestra. Ci si chiede, ora, se l’estremo difensore prenderà parte al tour asiatico in Giappone, che avrà inizio dopo il 24 luglio.