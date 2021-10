Ten Hag: «Onana portiere fantastico. Significa molto per l’Ajax»

Erik Ten Hag, allenatore dell’Ajax, si è esposto sul ritorno in prima squadra di Onana. Il portiere in orbita Inter da giovedì prossimo potrà ritornare regolarmente a disposizione della formazione olandese

IMPORTANTE − Ten Hag non ha dubbi sulle qualità di Onana: «Nessuno è contento della situazione che si è creata a causa della squalifica. Ma non dobbiamo nemmeno essere ingenui. Andre Onana è un portiere fantastico che significa molto per l’Ajax ed è in forma. Da settembre può allenarsi di nuovo all’Ajax e lo fa ogni giorno con piena dedizione. È importante per l’Ajax avere a disposizione un’ampia e buona selezione, c’è spazio per Andre. Quindi da oggi ritornerà al campo di allenamento con la selezione A».

Fonte: Ajax.nl