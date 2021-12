Telles, si prepara il ritorno all’Inter? Lotta con un altro club di Serie A

Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, l’Inter ha messo nel mirino Alex Telles. Stando a quanto riporta il tabloid Sun Sport, per i nerazzurri si prevede un derby di mercato con il Milan.

DERBY DI MERCATO – Si prospetta un clamoroso ritorno per Alex Telles all’Inter. Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, il giocatore ha trovato ben poco spazio in questa stagione e sarebbe pronto per cambiare aria. I nerazzurri sono interessati già a gennaio a riportarlo a Milano in prestito, anche se si prospetta un derby di mercato con il Milan. Il Manchester United, tuttavia, vorrebbe accettare soltanto una soluzione a titolo definitivo inserendo un obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Fonte – Sun Sport